Москва, 18 марта, 2025, 13:21 — ИА Регнум. 74-летний певец Александр Буйнов 8 марта пытался пройти в больницу к пострадавшей в устроенном им ДТП воспитательнице детского сада Алле Смирновой. Однако 61-летняя Алла Николаевна не захотела его видеть.

Григорий Сысоев/РИА Новости Александр Буйнов

«Он пытался пройти в клинику, передать какие-то фрукты. Но ей было плохо, она никого не хотела видеть. Деньги его семье не нужны, они хотят, чтобы его наказал суд — по закону», — рассказал ИА Регнум друг семьи на условиях анонимности.

Ранее сын Аллы Смирновой уже рассказывал об этой позиции. По словам Алексея, народный артист России нашел в себе силы позвонить ему только на четвертый день после аварии. И именно поведение певца, который чуть ли не пытался уехать с места аварии, возмущает Аллу Смирнову и ее близких.

По словам близких, одно упоминание о Буйнове выводит Аллу Николаевну из равновесия, ее начинает трясти. Одна из причин подобной реакции — появление всевозможных сюжетов на телевидении, в которых описываются разные факты из биографии сына Аллы Николаевны Алексея, например о том, что в его семье якобы уже был случай с ДТП, которое, возможно, было подставным, и т.п.

На днях Аллу Николаевну отпустили домой. Но лечение еще далеко не окончено.

«Меня выписали, но я под наблюдением врачей. Нога болит», — говорит Алла Смирнова.

Больная нога сейчас плохо двигается. Врачи говорят, зажат нерв, нужна срочная операция.

Авария с участием Александра Буйнова произошла 26 февраля в Подмосковье. Певец на Lexus LX570 сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Медицинское освидетельствование показало, что артист в момент ДТП был трезв.

Сбитая Буйновым воспитательница в беседе с ИА Регнум рассказала, что он даже не подошел к ней после аварии, когда она лежала на асфальте. На следующий день, когда информация о ДТП разлетелась в СМИ, Буйнов опубликовал «искренние извинения» перед жертвой аварии, но при этом обвинил журналистов в публикации недостоверных сведений и спекуляциях.