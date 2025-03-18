Москва, 18 марта, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Москва пока не выбрала главного переговорщика с Вашингтоном. Об этом 18 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Мы проинформируем», — сообщил он.

Ранее представитель Кремля подтвердил обсуждение финального соглашения по украинскому урегулированию с Вашингтоном. Отмечалось, что по-прежнему остается большое количество вопросов по нормализацией двусторонних отношений с США и по мирному соглашению. Песков также сообщил, что 18 марта состоится телефонный разговор президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, где лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее глава Белого дома написал в своей соцсети Тruth Social, что многие элементы соглашения по украинскому урегулированию уже согласованы. Он также отметил, что переговоры по разрешению украинского кризиса переходят в «критическую фазу» и он ожидает телефонного разговора с российским лидером.

Путин ранее поддержал предложение Вашингтона о перемирии на Украине. Однако глава российского государства указал, что необходимо решить ряд вопросов, в частности, выбрать того, кто на Украине будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какая будет ценность этих приказов. Путин добавил, что также важно выбрать сторону, которая будет следить за соблюдением перемирия и отвечать за его нарушение.