Москва, 18 марта, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Предстоящий 18 марта разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом является обоюдной инициативой. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Это обоюдная договоренность», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, прессу «наилучшим образом» проинформируют об итогах переговоров, но формат заявлений пока не определен.

Он подчеркнул, что неверно именовать беседу двух президентов «Новой Ялтой». Она является лишь одним из звеньев в цепи контактов по поиску путей урегулирования вокруг Украины. Спикер Кремля отметил, что проводится сложная и кропотливая работа, вокруг которой формируется много домыслов.

Ранее 18 марта Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом должен состояться в 16–18 мск. По словам представителя Кремля, президентам предстоит обсудить большое количество вопросов по дальнейшей нормализации двусторонних отношений и по украинскому урегулированию.

Ранее Песков отмечал, что перед разговором с Трампом президенту России подготовят тезисы по ряду тем, которые стоят на повестке дня. Главный вопрос касается установления мира на Украине, подчеркнул он.

Трамп 17 марта заявил, что планирует обсудить с российским лидером вопрос территорий и контроля над АЭС в рамках урегулирования украинского вооруженного конфликта.