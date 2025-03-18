* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 18 марта, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Наемника из Грузии Алекси Бибичадзе (внесен в перечень террористов и экстремистов), вторгшегося в Курскую область на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Владимир Гердо/ТАСС

Отмечается, что второй западный окружной военный суд признал виновным Бибичадзе в наемничестве, а также в совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта.

По данным следствия, гражданин Грузии летом 2024 года прибыл на Украину для вступления в наемническую группировку «Кавказский легион» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). После прохождения военной подготовки он вторгся в Кореновский и Суджанский районы Курской области, там запугивал мирных жителей, совершал нападения на населенные пункты, обстреливал солдат ВС РФ и правоохранителей, а также жилые дома и другие объекты инфраструктуры.

«За свою наемническую и террористическую деятельность Бибичадзе каждый месяц получал от властей Украины не менее 1 тыс. долларов США… суд принял решение о конфискации денежных средств в сумме 356 тыс. рублей, полученных Бибичадзе в качестве наемника», — говорится в материале.

В ведомстве добавили, что наемника объявили в международный розыск и заочно приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а затем его переведут в исправительную колонию строгого режима.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день суд приговорил украинского боевика Романа Батерева, вторгшегося в Курскую область в составе украинских вооруженных формирований, к 16 годам лишения свободы. Его также признали виновным в совершении террористического акта по предварительному сговору с группой лиц. Уточняется, что при попытке бегства Батерев пытался заселиться в пустующий дом, где и был обнаружен российскими солдатами.

17 марта посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что РФ находится в контакте со странами, чьи наемники были замечены в Курской области. Он добавил, что МИД отправляет данные о наемниках государствам, которые «хотели бы отреагировать на беспредел своих граждан».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в начале марта рассказал, что в рядах ВСУ против России воюют свыше 3,3 тыс. наемников. Затем президент России Владимир Путин уточнил, что иностранные наемники, воюющие в зоне проведения спецоперации на стороне киевского режима, не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.