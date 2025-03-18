Москва, 18 марта, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, согласно которому в трех регионах России для получения аттестата после девятого класса нужно будет обязательно сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) только по русскому языку и математике.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В тексте документа указано, что девятиклассники будут в тестовом режиме сдавать два обязательных предмета. Ранее, помимо обязательных экзаменов по русскому языку и математике, нужно было сдать две дисциплины на выбор.

Уточняется, что эти изменения коснутся Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Изначально предполагалось участие пяти регионов, во втором чтении список расширили до 12. Позднее спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что в итоге выберут только те субъекты, которые подходят по ряду критериев и смогут обосновать необходимость участия в эксперименте. Так количество сократилось до трех регионов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа 2024 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России могут измениться форматы проведения основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ), соответствующие предложения уже обсуждаются. Так, после 2030 года экзамены планируют перевести в цифровой формат.

В ноябре Рособрнадзор допустил, что в рамках совершенствования ОГЭ могут внедрить 100-балльную систему оценок. Сейчас результаты экзамена переводятся в стандартные оценки — от двойки до пятёрки. Также планируется отбирать учащихся в 10-е классы на основе сданного экзамена.