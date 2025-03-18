Москва, 18 марта, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на костылях. Журналисты спросили его, что произошло.

Андрей Любимов/РБК/ТАСС Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров

«Налоги собираем», — пошутил Егоров.

На уточняющий вопрос, насколько это тяжело, он ответил: «Не то слово».

Съезд РСПП проходит 18 марта. Участие в его работе примет президент России Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Егоров на встрече с Путиным сообщил, что за 10 месяцев 2024 года в бюджетную систему России поступило почти 46 трлн рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Он добавил, что ненефтегазовые доходы дали 21% поступлений.