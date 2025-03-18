Москва, 18 марта, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Стендап-комика Артемия Останина, который во время выступления враждебно высказался в адрес участника спецоперации, задержали при попытке покинуть Россию. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба СК РФ.

кадр из видео/youtube

«Фигурант задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации. Он доставлен в Москву. В ближайшее время следователи столичного СК приступят к его допросу», — отметили в ведомстве.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства»).

Как сообщало ИА Регнум, в социальных сетях распространилось видео выступления, в котором Останин высказывает негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации. Он рассказал про случай в метро, когда с ним случайно столкнулся боец спецоперации на инвалидной коляске. Он заявил, что к нему «подобралась культяпковозка». Стендапер назвал мужчину «скейтером без ног» и посоветовал ему «не гонять так сильно». Пользователи Сети не оценили шутку.