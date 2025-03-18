Москва, 18 марта, 2025, 13:07 — ИА Регнум. России до 2030 года необходимо произвести минимум 200 самолетов для замены устаревающих иностранных лайнеров. Об этом 18 марта заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

РИА Новости/Валерий Мельников

«Я думаю, что порядка 200, это минимум, нужно произвести самолетов, чтобы заменить те устаревающие иностранные лайнеры, которые сегодня эксплуатируются авиакомпаниями», — произнес он в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Чемезов отметил, что точное количество пока назвать невозможно, так как обсуждения с авиакомпаниями в начальной стадии.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что первые поставки новых российских лайнеров Ту-214 отечественным авиакомпаниям запланированы в текущем году. Он также объявил о намерении начать в 2026 году поставки авиалайнеров МС-21.

В феврале президент России Владимир Путин отметил, что Россия способна выпускать современную авиационную технику и нужно за счет нее обновлять авиапарк. Он подчеркнул, что российские самолеты должны соответствовать высоким требованиям по качеству и комфорту, а также быть конкурентными на международном рынке.