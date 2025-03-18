«Ростех» озвучил планы по выпуску российских самолетов до 2023 года
Чемезов заявил, что минимум 200 самолетов потребуется произвести в РФ до 2030 года
Москва, 18 марта, 2025, 13:07 — ИА Регнум. России до 2030 года необходимо произвести минимум 200 самолетов для замены устаревающих иностранных лайнеров. Об этом 18 марта заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Я думаю, что порядка 200, это минимум, нужно произвести самолетов, чтобы заменить те устаревающие иностранные лайнеры, которые сегодня эксплуатируются авиакомпаниями», — произнес он в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Чемезов отметил, что точное количество пока назвать невозможно, так как обсуждения с авиакомпаниями в начальной стадии.
Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что первые поставки новых российских лайнеров Ту-214 отечественным авиакомпаниям запланированы в текущем году. Он также объявил о намерении начать в 2026 году поставки авиалайнеров МС-21.
В феврале президент России Владимир Путин отметил, что Россия способна выпускать современную авиационную технику и нужно за счет нее обновлять авиапарк. Он подчеркнул, что российские самолеты должны соответствовать высоким требованиям по качеству и комфорту, а также быть конкурентными на международном рынке.