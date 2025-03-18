Улан-Удэ, 18 марта, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Народная артистка России, неоднократный лауреат государственной премии Республики Бурятия Нина Токуренова скончалась на 80-м году жизни. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба регионального минкультуры.

Матвиевский Владимир/ТАСС

«17 марта 2025 года на 80-м году жизни не стало заслуженной артистки Республики Бурятия (1976), народной артистки Республики Бурятия (1981), отличника культуры СССР (1987), заслуженной артистки Российской Федерации (1994), лауреата Государственной премии Республики Бурятия (1995), заслуженного работника культуры Монголии (2002), народной артистки Российской Федерации (2003) Нины Гармаевны Токуреновой», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минкультуры Бурятии выразило глубокие соболезнования родным и близким актрисы, а также почитателям ее таланта. Церемония прощания с народной артисткой России пройдет 21 марта в Бурятском академическом театре драмы им. Хоца Намсараева с 10:00 до 11:30 (05:00–06:30 мск).

Токуренова родилась 24 января 1946 года в селе Орлик Окинского района и в 1966 году окончила режиссерско-театральное отделение факультета КПР ВСГИК в Улан-Удэ. С 1966 по 1968 год работала режиссером Барагханского народного театра, а затем до 2009 года служила в Бурятском академическом театре драмы, где стала одной из ведущих актрис и за 42 года исполнила свыше 120 ролей. Затем, находясь на заслуженном отдыхе, в течение многих лет работала в республиканском центре народного творчества, курировала любительские театры, драматические коллективы республики, а также занималась проведением республиканских фестивалей народных и любительских театров.