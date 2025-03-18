Москва, 18 марта, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Министерство финансов планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, в том числе изъятого по суду. Об этом 18 марта сообщил министр финансов России Антон Силуанов во время выступления на расширенном заседании коллегии Росимущества.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Мы планируем активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну. Деньги от приватизации, в том числе по судебным решениям. Об этом уже говорилось. В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 млрд рублей», — уточнил он.

Министр добавил, что ведомство ставит задачу сохранить ту динамику поступлений в бюджет от продажи использованного имущества, которая была зафиксирована в прошлом году.

«В прошлом году мы приняли акт, который позволяет выявлять неэффективно используемое имущество. И в этом году нужно активизировать внесение на комиссию [вице-премьера РФ] Марата Шакирзяновича [Хуснуллина] таких предложений», — добавил министр.

Силуанов отметил, что в этом году закон о приватизации изменился. Согласно нововведениям, Росимущество теперь может формировать перечень имущества для упрощенной реализации, если его стоимость не превышает 50 млн рублей.

«Это позволит нам быстрее, без бюрократических процедур, такое имущество реализовать. И мы рассчитываем, что темп продаж имущества с небольшой стоимостью будет ускорен», — добавил министр.

Ранее, 18 марта, Силуанов рассказал, что Минфин РФ подготовит предложения по «большой приватизации». Ведомству предстоит утвердить новые стратегии развития государственных компаний, чтобы увеличить их вовлеченность в реализацию национальных целей.

Ранее, 9 марта 2023 года, правительство России одобрило законопроект о распоряжении недвижимостью, конфискованной у осужденных коррупционеров-чиновников и их родственников. Согласно новому законопроекту, у властей появится возможность приватизации имущества только после продажи жилья на аукционе, в то время как в настоящее время конфискованную недвижимость можно передавать гражданам по договору социального найма, а уже после этого приватизировать.