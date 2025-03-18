Вильнюс, 18 марта, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Литва, Польша, Латвия и Эстония заявили о намерении выйти из Конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция). Об этом 18 марта заявила пресс-служба минобороны Литвы.

Сергей Батурин/РИА Новости

Отмечается, что минобороны четырех стран порекомендовали властям выйти из конвенции, чтобы противостоять военным угрозам, а также укреплять сдерживающий и оборонный потенциал.

«Совместное региональное решение посылает четкий сигнал — граничащие с Россией государства готовы принять все возможные меры для обеспечения безопасности своих граждан. Единая позиция, достигнутая в ходе интенсивных дискуссий, отражает общий подход стран Балтии и Польши к сложной геополитической ситуации… Мы также обсудили нашу позицию с союзниками, которые разместили или планируют разместить войска на нашей территории», — уточнила литовский министр национальной обороны Довиле Шакалене.

Оттавская конвенция вступила в силу в 1999 году, и, согласно ее положениям, странам запрещены использование, накопление, производство и передача противопехотных мин. К конвенции присоединились 163 страны, не стали подписывать соглашение США и Россия.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об изучении возможности выхода из конвенций о запрете противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Летом 2024 года экс-министр обороны Мариуш Блащак поддерживал эту идею и предлагал заминировать границу с Калининградской областью России.

Днем ранее Литва также вышла из конвенции по запрещению производства, использования и приобретения кассетных боеприпасов. Затем власти страны допустили возможность выхода уже из Оттавской конвенции.

Летом 2024 года президент РФ Владимир Путинназвал бредом заявления, что Россия якобы хочет напасть на Европу. Он подчеркнул, что западные страны искусственно раздувают антироссийскую истерию для оправдания увеличения военных расходов и гонки вооружений.