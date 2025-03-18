Москва, 18 марта, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Крупные российские банки с 1 октября будут обязаны добавить в свои мобильные приложения функцию, которая позволит клиентам оперативно сообщать о переводе мошенникам. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

ЦБ ввел новое правило, чтобы упростить процесс обращения в правоохранительные органы. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку о мошенническом переводе.

«Кроме того, с 1 октября этого года все банки должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные деньги на счета злоумышленников с помощью токенизированных (цифровых) карт. При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет», — говорится на сайте Центробанка.

Финансовый регулятор отметил, что в последнее время хищение денег через токенизированные карты стало одним из наиболее распространенных способов у мошенников.

Как передавало ИА Регнум, ранее Национальный совет финансового рынка направил в Центробанк предложение ввести новый способ борьбы с мошенниками. Он предполагает замораживание средств на счете получателя на срок от 24 до 48 часов в зависимости от суммы. Если будет установлено, что деньги переведены незаконно, то их вернут отправителю.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов 5 марта сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, что от телефонных мошенников пострадали около 10 млн российских граждан. При этом около трети из них перевели злоумышленникам от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Путин также назвал недопустимыми масштабы, которых достигло телефонное и интернет-мошенничество в России. От подчеркнул, что злоумышленники наносят ущерб гражданам, а значит, и государству.