Берлин, 18 марта, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Власти стран Европы «дрожат» перед предстоящим телефонным разговором президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом. Об этом 18 марта написала немецкая газета Bild.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Во вторник вечером президенты Трамп и Путин обсудят будущее Украины и по возможности также будущее Европы с потенциально разрушительными последствиями для безопасности нашего субконтинента. Поэтому в столицах Европы царят тревожные настроения, но также и эйфория», — говорится в публикации.

По словам автора материала, украинская сторона боится, что глава Белого дома может согласиться передать РФ еще не освобожденные российскими войсками территории. При этом Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша боятся вывода американских войск с территории Европы и якобы возможного после этого «нападения» со стороны России, из-за чего они ранее заявили о готовности выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин.

Уточняется, что Франция и Великобритания готовятся к худшему сценарию, из-за чего их желание отправить войска миротворцев на Украину без разрешения России «все больше обретает форму».

«Если Трамп бросит Украину под поезд, то вмешаются влиятельные страны ЕС, а это приведет к конфронтации между Вашингтоном и Москвой», — говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта агентство Bloomberg написало, что киевский режим и его европейские союзники на фоне грядущего разговора Путина и Трампа опасаются, что президент США заставит украинскую сторону заключить мирное соглашение по конфликту на условиях России. Уточнялось, что лидеры РФ и США, кроме Украины, также обсудят более широкий круг общих вопросов двух стран, включая торговые, и возможность личной встречи в рамках усилий по перезагрузке российско-американских отношений.

Ранее в этот же день газета The New York Times сообщила, что Украина на фоне развития российско-американских контактов боится, что США могут поддержать вхождение новых территорий в состав РФ, в частности порта Одесса. По словам авторов материала, перед этим администрация США ясно дала понять, что Россия в любом случае сохранит Крым, и «настоятельно предположила», что она также получит «почти всю территорию», освобожденную российским военными в ходе спецоперации.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США напрямую обсуждают с Украиной условия заключения мирного соглашения с Россией. Она отказалась уточнять подробности возможных уступок, назвав это неразумным до предстоящего разговора Путина с Трампом.