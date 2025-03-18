Ханты-Мансийск, 18 марта, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Владимир Баранов/РИА Новости

Воздушное судно выполняло техзадание по контролю за состоянием газопровода. При аварийной посадке экипаж не пострадал, пассажиры на борту отсутствовали.

«Организована процессуальная проверка по факту авиационного происшествия по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»)», — указано на сайте ведомства.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля вертолет санавиации «Ансат» совершил аварийную посадку на снег в Ставропольском крае. Пилотам пришлось летать кругами над аэропортом и выжигать топливо, чтобы мягко посадить борт. Экстренная ситуация произошла из-за повреждения винта.

В ноябре прошлого года Ми-8 совершил жёсткую посадку в Казахстане. На борту находились три человека. Один погиб. Двух пострадавших самолётом Як-40 доставили в Актобе и госпитализировали.