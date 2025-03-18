Козельск, Калужская область, 18 марта, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил отпевание своего духовника и духовника братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина). Об этом 18 марта сообщил ТАСС.

Александр Рюмин/ТАСС Прощание со старцем Илием в Калужской области

Отпевание и церемония прощания со священнослужителем проходит в Казанском храме Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь. В богослужении принимают участие митрополит Каширский Феогност (Гузиков) и архиереи Русской православной церкви. В храм пришло множество православных христиан. Часть стоит на площади около перед храмом и перед воротами монастыря.

Отпевание показывают на больших экранах, которые установили на внутреннем дворе монастыря.

Перед началом службы в Казанский храм привезли венки от семьи зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы РПЦ.

Как передавало ИА Регнум, схиархимандрит Илий умер поздно ночью 15 марта на 94-м году жизни. После сообщений о его смерти в монастыре попросили молиться об упокоении новопреставленного.

Схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин) родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь в Орловской области. С 1976 года он проживал на Афоне, а в 1989 году был направлен духовником в Оптину пустынь, которую восстанавливали после более чем 60-летнего запустения.

В 2009 году Илий стал духовником новоизбранного патриарха Кирилла и поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Переделкино. В сан схиархимандрита возведен в 2010 году. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил духовника вернуться в Оптину пустынь.