Курск, 18 марта, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Специалисты МЧС в ходе работы в Курской области в общей сложности обезвредили более 2 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба ведомства.

МЧС России

«Всего с начала работ пиротехники ведомства обезвредили более 2 тыс. взрывоопасных предметов: авиабомбы, ракеты различного производства, беспилотники», — говорится в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что сотрудники МЧС обезвреживают опасные предметы с помощью контролируемого подрыва, соблюдая меры безопасности. Накануне они уничтожили боевую часть беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, инженерные войска Вооруженных сил России 15 марта приступили к разминированию приграничных районов Курской области, освобожденных от украинских войск. Саперы начали освобождать от опасных предметов жилые дома, сельскохозяйственные поля и объекты инфраструктуры. Минобороны РФ отметило, что специалистам предстоит большой объем работы.

Российские войска в течение недели с 8 по 14 марта освободили 28 населенных пунктов в Курской области. В том числе они выбили противника из Суджи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 марта сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о переходе операции по освобождению Курской области от ВСУ к завершающей стадии.