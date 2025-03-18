Москва, 18 марта, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки пять авиабомб JDAM и 117 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметил он.

Генерал добавил, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение обеспечивающим ВСУ объектам нефтяной отрасли, военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения и применения дронов, а также скоплениям живой силы и техники в 146 районах.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта российские военные поразили центр подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов и военные аэродромы ВСУ. Средства ПВО сбили за сутки две бомбы JDAM и 177 беспилотников.

15 марта ВС России нанесли новые удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Российские военнослужащие также ликвидировали скопления бойцов и техники ВСУ, иностранных наёмников в 162 районах.

В период с 8 по 14 марта было нанесено 15 групповых ударов по газово-энергетической инфраструктуре ВПК на Украине. Кроме того, российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ.