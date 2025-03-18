Москва, 18 марта, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Выступления президента РФ Владимира Путина по итогам телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом не ожидается. Об этом 18 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Нет, президент вряд ли что-то будет говорить», — ответил он на вопрос, как Кремль проинформирует об итогах переговоров Путина и Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Трамп заявил, что планирует обсудить с Путиным вопросы завершения украинского конфликта. Шансы на успешный исход он назвал хорошими. Также, по словам американского лидера, внимание уделят теме электростанций.

Песков подтвердил, что разговор запланирован на 18 марта. Он сообщил, что основной темой в повестке будет вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, Песков заявил, что Россия и США идут по пути реанимации отношений и запланированный разговор Путина и Трампа будет важным шагом в этом направлении.

13 марта Путин заявил, что Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее. Он также отметил, что есть ряд нерешенных вопросов. Президент поинтересовался, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, кто будет следить за этим, а также отвечать за нарушения перемирия.