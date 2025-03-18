Москва, 18 марта, 2025, 12:25 — ИА Регнум. В России необходимо предусмотреть механизм защиты отечественного бизнеса в случае возвращения зарубежных компаний. Такое мнение 18 марта высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Александр Кряжев/РИА Новости Следы от демонтированной вывески магазина IKEA на фасаде здания торгово-развлекательного центра МЕГА

Он подчеркнул, что российские предприниматели заняли многие освободившиеся после ухода западных компаний ниши. И никто не собирается уступать их тем, кто решит вернуться.

«Не закрываясь глобальным рынкам, важно сформировать условия, на которых иностранные компании будут возвращаться, а также заранее предусмотреть механизм как допуска, так и защиты отечественного бизнеса, который успешно решает задачи импортозамещения», — уточнил Шохин во время ежегодного съезда РСПП.

13 марта президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия пока в закрытом режиме ведет переговоры по возвращению некоторых компаний на российский рынок. Этот вопрос обсуждается с учетом общих интересов. Российский лидер подчеркнул, что из страны никого не выгоняли. Те, кто хочет вернуться, после согласования смогут это сделать в любое время, однако преимущество будет за российскими производителями.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 19 февраля заявил, что компаниям из США будет сложно вернуться на рынок в Россию, потому что многие ниши уже заняты. В ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде он указал американской стороне, что общая сумма потерь компаний США от ухода из России составила 300 млрд долларов.

В Минфине 25 февраля заявили, что иностранным компаниям из недружественных государств для возвращения на российский рынок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Комиссия будет ориентироваться на позицию профильного ведомства.

Ранее, 19 февраля, в Минпромторге РФ заявили, что стимулировать возвращение иностранных брендов, покинувших российский рынок из-за санкций, нецелесообразно. В ведомстве отметили, что отечественные компании нарастили производство и заняли освободившиеся ниши после ухода с рынка иностранных брендов. Таким образом, силы необходимо направить на защиту интересов российского бизнеса и внутреннего рынка.