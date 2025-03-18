Суджанский район, Курская область, 18 марта, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Следственный комитет России выявил еще два убийства женщин военнослужащими ВСУ в Суджанском районе Курской области, одна из погибших была беременна. Об этом 18 марта сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

РИА Новости

«Устанавливаются обстоятельства убийства двух женщин украинскими террористами в Курской области… Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям», — заявила она.

По версии следствия, беременная женщина погибла в августе 2024 года, когда украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию России, специально обстреляли два гражданских автомобиля, где находились люди, пытавшиеся эвакуироваться из села Куриловка.

Второе убийство гражданской женщины, по словам Петренко, произошло в феврале этого года в селе Погребки. Тогда украинские боевики обнаружили в подвальном помещении пожилую семейную пару и бросили в подвал гранату. Позже еще живую женщину расстреляли на глазах супруга.

Также добавляется, что при работе с местными жителями специалисты СК выяснили, что не позднее начала февраля ВСУ в расстреляли авто, на котором люди пытались выехать из села Казачья Локня, один человек получил ранение.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта в СК сообщили, что ведомство возбудило уголовное дело о теракте в отношении военнослужащих ВСУ, которые убили пять жителей Суджанского района, а также пытали и убили в Казачьей Локне трёх российских военнослужащих.

Проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевших, к этому моменту уже назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее, 14 марта в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что четверо украинских военных, участвовавших во вторжении в Суджанский район, осуждены на 15 и 16 лет лишения свободы.