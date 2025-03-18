Москва, 18 марта, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Москва обсуждала с Вашингтоном финальное соглашение по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом 18 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Действительно, как вы знаете, имели место определенные обсуждения… определенное понимание есть, безусловно, но есть также большое количество вопросов и с дальнейшей нормализацией наших двусторонних отношений, и по украинскому урегулированию — всё это предстоит обсудить двум президентам», — сообщил он в ходе брифинга.

Отмечается, что телефонный разговор президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится 18 марта с 16:00 до 18:00 мск. Песков уточнил, что лидеры стран будут обсуждать важные вопросы столько, сколько потребуется.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее американский президент заявил, что многие элементы соглашения по мирному урегулированию на Украине уже согласованы. Он также добавил, что есть и ряд вопросов, которые по-прежнему требуют обсуждения. Трамп отмечал, что переговоры по разрешению украинского кризиса переходят в «критическую фазу».

Глава Белого дома также сообщил, что планирует созвониться с Путиным 18 марта. Он уточнил, что обсудит вопрос территорий и контроля над АЭС в рамках соглашения по Украине. Ранее очередной телефонный разговор лидеров России и США состоялся 12 февраля. Темой обсуждения стали восстановление двусторонних отношений и мирное урегулирование на Украине.