Москва, 18 марта, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Обострение ситуации в секторе Газа вызывает у России обеспокоенность. Об этом 18 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Abdel Kareem Hana/AP/TASS

«Безусловно, очередное обострение ситуации, выход опять в спираль нагнетания напряженности — это то, что вызывает у нас обеспокоенность», — заявил он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков уточнил, что у российской стороны также вызывают особую обеспокоенность сообщения о больших жертвах среди мирных жителей в результате обострения ситуации в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 марта израильские военные возобновили военные действия против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении массированных ударов по объектам ХАМАС в анклаве.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 17 марта заявила, что израильская сторона заранее уведомила администрацию президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах по Газе. Позднее телеканал Al Arabiya сообщил, что более 350 палестинцев погибли при ударах ВВС Израиля по территории сектора Газа. Также сообщалось, что в результате этих атак погиб премьер правительства ХАМАС Иссам ад-Даалис.

В середине января Тель-Авив и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о временном перемирии в секторе Газа. После этого, в начале марта, власти Израиля согласились на предложение США временно прекратить огонь на период религиозных праздников Рамадан и Песах.