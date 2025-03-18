Москва, 18 марта, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не выбрана. Об этом 18 марта на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров//POOL/РИА Новости

Спикеру Кремля задали вопрос касательно возможной связи времени мероприятия с продвижением переговоров с США или успехами в зоне спецоперации.

«Послание Федеральному собранию — это совсем другая тема, которая никоим образом не связана ни с внешней конъюнктурой, ни с другими вопросами», — отметил он.

Песков подчеркнул, что как только дату определят, общественность будет проинформирована.

Ранее, 30 января, пресс-секретарь российского лидера заявил о подготовке послания Путина Федеральному собранию. Процесс составления документа занимает много времени, добавил он. О дате послания будет объявлено своевременно, подчеркнул спикер Кремля.

В прошлом году Путин выступил с посланием 29 февраля. Глава государства, в частности, объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для участников спецоперации, а также проинформировал о запуске пяти новых национальных проектов: «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Его речь длилась 2 часа 6 минут.