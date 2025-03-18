Москва, 18 марта, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом должен состояться 18 марта в 16–18 мск. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Это действительно будет 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение», — отметил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что ранее у Путина уже был телефонный разговор с Трампом.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 17 марта заявил, что планирует созвониться с Путиным 18 марта. Он уточнил, что будет обсуждать с российским лидером вопрос территорий и контроля над АЭС в рамках урегулирования украинского вооруженного конфликта.

Песков отметил, что перед разговором с Трампом президенту России подготовят тезисы по ряду тем, которые стоят на повестке дня. Главный вопрос касается урегулирования ситуации на Украине, добавил представитель Кремля.

Предыдущий телефонный разговор лидеров России и США состоялся 12 февраля. Путин и Трамп обсуждали восстановление двусторонних отношений и тему урегулирования ситуации на Украине.