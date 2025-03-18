Москва, 18 марта, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов и чрезвычайный и полномочный посол Республики Белоруссии в России Александр Рогожник обсудили сотрудничество двух стран в космической сфере. Об этом 18 марта заявили в пресс-службе компании.

Пресс-служба «Роскосмоса»/РИА Новости Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов

«Сотрудничество России и Белоруссии в области космоса — одно из приоритетных направлений международной деятельности для «Роскосмоса». Ключевой проект сотрудничества — создание российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли», — рассказал Баканов.

Он подчеркнул, что полет первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской на российский сегмент МКС стал одним из ярчайших событий кооперации Москвы и Минска прошлого года. Рогожник также отметил высокий уровень взаимодействия двух стран в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта 2024 года Василевская приняла участие в космическом полете экипажа корабля «Союз МС-25» вместе с россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон. 6 апреля она вернулась на Землю, аппарат приземлился в Казахстане.

12 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и космонавтами МКС заявил, что Россия и Белоруссия будут расширять совместное освоение космоса. Российский лидер уточнил, что полетом первого белорусского космонавта в космос сотрудничество не ограничится.