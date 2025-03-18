Биробиджан, 18 марта, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» стартовал в Еврейской автономной области, собрав в первый день сотни зрителей. Об этом 18 марта сообщили в правительстве региона.

Правительство Еврейской АО

«Кинофестиваль — это правдивая летопись специальной военной операции. Эта правда сурова, трепетна, но всегда пронзительна. Это возможность увидеть изнутри и то, что происходит «за ленточкой», и все события, происходящие с нашими соотечественниками, которые так или иначе связаны с СВО. А значит, это кино для всех», — отметила в приветственном слове врио губернатора ЕАО Мария Костюк.

Первыми программу фестиваля изучили представители региональной молодежи. Студенты Биробиджанского областного колледжа культуры обсудили трейлеры документальных фильмов о спецоперации «Я иду домой», «На краю бездны», спектакля «Сёстры».

По словам режиссёра и автора инициативы проведения фестиваля Олеси Шигиной, представленные на фестивале авторские киноленты практически невозможно увидеть на телевидении, поэтому стоит запомнить их названия.

«Каждый автор уникален. Есть просто гениальное кино, есть спорное, есть, когда люди только учатся снимать. Но каждый фильм важен, потому что он пробудит в вас человека», — подчеркнула Шигина.

В кинотеатре «Родина» школьники встретились с участниками СВО и увидели тематическую кинокартину «Суворовец 1944». Лента рассказывает историю курсанта Суворовского училища Владимира Куликова в период Великой Отечественной войны. Сын фронтовика противостоит местным бандитам и помогает сельчанам со сбором урожая.

Ученик лицея № 23 Имам Ханмагомедов после просмотра отметил, что каждый человек в итоге может стать отзывчивым и смелым, совершая хотя бы одно доброе дело в день. Любое добро в итоге возвращается, добавил он.

Впечатлениями от картины ученики поделились с участниками спецоперации Андреем Долженко и Романом Метумом.

«У нас снято много фильмов о войне, хороших и героических фильмов, которые передают страдания и боль тех времён. Но очень мало детского кино, которое подавало бы пример для нашей молодёжи, ведь ленты для подростков имеют больше развлекательный характер», — сказал Долженко.

По его мнению, фильм «Суворовец 1944» отражает способность русского человека в трудные минуты проявить самоотверженность, взглянув в лицо опасности в любом возрасте.

В своем Telegram-канале Костюк сообщила, что в ЕАО кинопоказы организуют как в столице автономии, так и в районах. Мероприятие позволит зрителям увидеть изнутри события, происходящие с соотечественниками, которые так или иначе связаны со спецоперацией, подчеркнула она.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Дипломатическом зале Кремлевского дворца прошла церемония закрытия московского этапа III Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Он стал первым в стране, где все киноленты были посвящены спецоперации и её героям. В рамках фестиваля зрителям были показаны такие ленты, как «Донбасс. Передовая. Казаки», «Я иду домой», «Мы навсегда в этом лете» и «Непокорённая». Также состоялась выставка графических портретов ветеранов спецоперации, прошли выступления музыкантов, знакомых с передовой не понаслышке, и демонстрация фронтовых документальных лент.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году Года защитника Отечества. Глава государства поручил сформировать организационный комитет и дирекцию для подготовки и проведения мероприятий, посвященных этой теме, и утвердить план их проведения.