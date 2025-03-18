Вашингтон, 18 марта, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Украина вместе со своими союзниками из стран Европы на фоне предстоящего телефонного разговора президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом боятся, что глава Белого дома заставит киевский режим заключить мирное соглашение по украинскому конфликту на условиях Москвы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Douliery Olivier/ABACA/ТАСС Президент США Дональд Трамп

«Киев и его европейские союзники обеспокоены тем, что Трамп попытается заставить их заключить сделку на условиях России, что в будущем сделает Украину ослабленной и уязвимой для Кремля», — говорится в публикации.

Отмечается, что критикующие Трампа высказывают обеспокоенность по поводу того, что американский лидер может сделать уступки России без согласия украинской стороны и это поставит главу киевского режима Владимира Зеленского в опасное положение.

По мнению авторов публикации, Путин и Трамп 18 марта, помимо вопроса о перемирии на Украине, также обсудят более широкий круг общих вопросов России и США, включая торговые, и возможность личной встречи в рамках усилий по перезагрузке отношений двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта американская газета The New York Times написала, что в Киеве из-за развития контактов России и США боятся, что Вашингтон может поддержать вхождение новых частей Украины в состав РФ, в частности, порта Одесса. Ранее американская администрация ясно дала понять, что Россия при любом варианте развития событий сохранит Крым, и «настоятельно предположили», что также к ней отойдет «почти вся территория», освобожденная российским военными в ходе СВО, отметили авторы публикации.

Позднее в этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Вашингтон напрямую обсуждает с Киевом условия заключения мирного соглашения с Москвой. Вместе с тем она не стала уточнять подробности возможных уступок, сославшись на то, что это было бы неразумно до предстоящего разговора между Путиным и Трампом.

Президент РФ 13 марта отметил, что считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее, однако сохраняется ряд нерешенных вопросов. Глава государства задался вопросом, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий со стороны Киева, а также кто будет следить за их соблюдением и отвечать за нарушения перемирия.