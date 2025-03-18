Тобольск, Тюменская область, 18 марта, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Взрыв газа в жилом доме в Тобольске, где погиб ребенок, произошел из-за нарушений во время работ по установке газопровода. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе объединенных судов Тюменской области.

Прокуратура Тюменской области

Отмечается, что два подозреваемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, арестованы до 11 мая 2025 года.

По версии следствия, строительно-монтажные работы по устройству газопровода не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, из-за чего произошла утечка газа и его скопления в помещении, что вызвало взрыв и последующее разрушение жилого дома.

Как передавало ИА Регнум, взрыв в частном жилом доме в Тобольске прогремел 12 марта. Здание находится по адресу: Рощинский переулок, 33. Взрывной волной в соседнем доме выбило стекла и оконные рамы. На участке Октябрьской улицы, где прогремел взрыв, было перекрыто движение.

В результате взрыва пострадали три человека. Из-под завалов разрушенного здания вытащили маленькую девочку. Кроме того, из соседнего дома медики госпитализировали женщину и мальчика. Позднее, 15 марта, ребенок скончался в ожоговом центре.

В МЧС уточнили, что в доме произошел хлопок бытового газа с последующим обрушением и пожаром. Возгорание локализовали на площади 100 кв. м. К тушению возгорания привлекли 19 специалистов и семь единиц техники.