Москва, 18 марта, 2025, 12:00 — ИА Регнум. В России завершился прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов 2025 года, всего некоммерческие организации представили 10 882 проекта. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Уточняется, что инициативы представили 9359 некоммерческих организаций из всех 89 субъектов России. Среди самых популярных грантовых направлений оказались «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 1914 (18%) проектов, «Сохранение исторической памяти» — 1890 (17%) инициатив, «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» — 1649 (15%) идей.

Больше всего заявок зарегистрировано на получение грантов в размере до 1 млн рублей — 5280 инициатив (49%) и на гранты от 1 до 5 млн рублей — 4683 проекта (43%).

Победителей конкурса объявят в июне, а уже в июле фонд начнет финансировать победившие проекты.

За время существования Фонда президентских грантов, с апреля 2017 года, заявители представили 187 768 инициатив. Более 32 тыс. проектов получили поддержку на общую сумму 71 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января в России объявили итоги первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов. По его итогам 1497 некоммерческих организаций получат 4,7 млрд рублей. На гранты претендовали 9883 проекта из всех 89 регионов. Сумма грантов стала самой большой из распределенных за один конкурс за всё время работы фонда. При этом средний размер гранта составит 3,2 млн рублей.

В мае президент России Владимир Путин поручил учредить конкурс на предоставление грантов иностранным физическим и юридическим лицам на поддержку социально значимых гуманитарных проектов и выделять на это 500 млн рублей каждый год.