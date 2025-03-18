* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 18 марта, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом во вторник, 18 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Максим Блинов/РИА Новости Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Прокуратура установила, что Чхартишвили в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах. При этом в период с 11 января по 12 марта 2025 года, находясь за границей, он продолжил публиковать контент в мессенджере без указания на то, что он создан и (или) распространен иноагентом.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чхартишвили по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы», — сказано в сообщении.

Как следует из базы МВД РФ, писатель в числе прочего был переобъявлен в розыск.

18 декабря 2023 года писателя внесли в перечень террористов и экстремистов. Ранее, во время разговора с пранкерами, он заявил, что разделяет националистический тезис «хороший русский — мертвый русский» и не осуждает атаки украинских беспилотников на российский народ. Также он рассказал, что финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ) и собирает средства для организации протестов в России.

1 июля 2024 года Таганский районный суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении писателя. Основанием для этого стало нарушение части 5 ст. 19.34 КоАП РФ. В начале августа его оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах.

Также в отношении иноагента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). В феврале писателя заочно арестовали и объявили в международный розыск, так как он на протяжении нескольких лет проживает за пределами России.