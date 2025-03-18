Нью-Дели, 18 марта, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Киевский режим по итогам переговоров с представителями США в Джидде готов завершить конфликт в текущем году. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Алексей Куденко/РИА Новости

«После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить [конфликт] в этом году, и мы готовы к этому. Мы не являемся препятствием для достижения мира», — произнес он в ходе выступления на конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.

Сибига подчеркнул, что согласие Киева на временное прекращение огня в течение 30 дней необходимо было, чтобы конфликт не воспринимался как замороженный. По его словам, такой шаг сделает мирные усилия участников переговорного процесса более эффективными и станет одной из мер по укреплению доверия.

Украинский представитель не оставил без внимания запланированный на 18 марта разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Сибига допустил, что после беседы глав двух государств ситуация с дальнейшим ходом мирного урегулирования украинского конфликта прояснится.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Сибига заявил, что Киев не собирается отказываться от потенциального членства в НАТО и Евросоюзе, ограничивать обороноспособность армии и идти на территориальные уступки.

Трамп в тот же день отметил, что переговорный процесс по урегулированию военного конфликта на Украине вступает в «критическую фазу». По его словам, киевский режим якобы поддерживает необходимость завершения конфликта. Вместе с этим президент США добавил, что намерен сосредоточиться на подписании соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Путин ранее поддержал выдвинутое США предложение о перемирии на Украине. В этой связи он указал на необходимость решения ряда вопросов. Российский лидер отметил, что нужно понять, кто на Украине будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет ценность этих приказов. Также следует определить, кто будет следить за соблюдением перемирия и отвечать за его нарушение.