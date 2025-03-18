Москва, 18 марта, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Малайских медвежат Лучика и Звёздочку, приехавших в Московский зоопарк в 2024 году, познакомили. Как рассказал начальник отдела «Млекопитающие» Михаил Брагин, соединение детёнышей самых маленьких и редких в мире медведей проводили очень аккуратно.

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«Первые разы мы приносили Лучика в комнату к Звёздочке на руках и знакомили их на расстоянии. Потом мы давали им контактировать друг с другом напрямую по 15–20 минут. Когда мы поняли, что у медвежат складывается хорошее общение, то стали увеличивать время до нескольких часов», — отметил он.

По словам Брагина, сначала малайские медвежата (бируанги) отнеслись друг к другу с недоверием, но, познакомившись поближе, начали активно играть вместе. «После совместного досуга медвежата обычно устают и крепко спят. Они любят гоняться друг за другом, разрывать картонки, играть в игрушки, но больше всего им нравится «бороться», — сообщил зоолог. Сейчас медвежата встречаются каждый день, но спят в разных местах.

Малайские медведи (бируанги) занесены в Международную Красную книгу. Имена Лучику и Звёздочке выбрали москвичи голосованием на платформе «Активный гражданин». В теплых вольерах Московского зоопарка им создали все необходимые условия. Зоологи надеются, что через пару лет повзрослевшие мишки дадут потомство.