Москва, 18 марта, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Курс евро на российском межбанковском рынке впервые с 20 июня 2024 года упал ниже отметки 89 рублей. Это 18 марта следует из данных площадки «Финам».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По состоянию на 10:16 мск за евро давали 89,308 рубля (-1,98%), а к 10:31 мск он подешевел до 88,879 рубля (-2,45%).

При этом курс доллара на межбанковском рынке на 10:31 мск составлял 81,38 рубля (-2,48%).

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта внебиржевой расчетный курс доллара упал ниже 84 рублей впервые с 27 августа 2024 года. На тот момент курс юаня также снижался на шесть копеек и составлял 11,74 рубля.

Замглавы Минфина РФ Владимир Колычев 4 марта рассказал, что нынешнее укрепление рубля может быть связано с переговорами между Россией и США. Он уточнил, что курс российской национальной валюты показывает оценку различных процессов хозяйствующими субъектами. Кроме того, на него оказывают влияние геополитические процессы.