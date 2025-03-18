Москва, 18 марта, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Суд приговорил украинского боевика Романа Батерева, вторгшегося в Курскую область, к 16 годам лишения свободы. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Следственный комитет России

Отмечается, что второй западный окружной военный суд признал стрелка 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) виновным в совершении террористического акта по предварительному сговору с группой лиц.

По данным следствия, Батерев в сентябре 2024 года вторгся на территорию Суджанского района Курской области, участвовал в оборудовании наблюдательно-огневых позиций, установлении между ними единой системы разведки, огня и связи, а также в минировании дорог и участков. Кроме того, вместе с другими военными ВСУ он запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации, сообщает пресс-служба.

«Осознав бесперспективность дальнейшего нахождения на территории Российской Федерации, он покинул боевую позицию. При попытке бегства Батерев пытался заселиться в пустующий дом. Там и был обнаружен российскими военными», — говорится в сообщении.

Суд приговорил украинца к четырем годам тюрьмы и еще 12 — в исправительной колонии строгого режима.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта четверых бойцов ВСУ, участвовавших во вторжении в Курскую область, признали виновными в совершении группового теракта с наступлением тяжких последствий. Владимира Одноочко, Сергея Погромского и Николая Тяжкороба осудили на 16 и Александра Плаксивого — на 15 лет лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме и остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Первый приговор военным ВСУ, вторгшимся на территорию Курской области, второй западный окружной военный суд вынес 12 декабря 2024 года. Виталия Панченко и Ивана Дмитракова (внесены в перечень террористов и экстремистов) приговорили соответственно к 15 и 14 годам лишения свободы.