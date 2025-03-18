Москва, 18 марта, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Пятеро пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московскую область остаются на стационарном лечении, из них двое — дети. Об этом 18 марта заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, состояние получивших ранения на данный момент оценивается как средней и легкой степени тяжести. Одного человека выписали в связи с улучшением самочувствия.

«Состояние женщины с множественными травмами, проходящей лечение в НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, улучшилось, ее жизнь вне опасности», — рассказал про еще одного пациента Кузнецов в беседе с журналистами.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта украинские формирования предприняли массированную атаку на Москву и Подмосковье. По словам мэра столицы Сергея Собянина, киевский режим направил на регион сотни БПЛА, из них 74 сбили на подлете к городу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также уточнил, что атака беспилотников ВСУ на регион началась в 04:00 мск. Десятки дронов ликвидировали в небе над Коломной, Зарайском, Серебряными Прудами, Серпуховом, Раменским, Воскресенском, Луховицами, Бронницами, Домодедово, Ленинским, Подольском, Электросталью и Котельниками.

В результате инцидента в городах Видное и Домодедово погиб человек и еще трое получили травмы. Кроме того, в Раменском обломки сбитого аппарата упали на многоквартирный дом на Северном шоссе, были повреждены порядка семи квартир.