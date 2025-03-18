Пермь, 18 марта, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Пермский краевой суд приговорил жительницу Перми Ирину Шатову, признанную виновной в убийстве девятилетнего сына, тело которого ранее нашли в чемодане на мусорной площадке, к 18 годам колонии.

Руслан Яроцкий/URA.RU/ТАСС Ирина Шатова

«Признать Шатову виновной в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Назначить 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год», — заявил судья.

Представитель гособвинения просил назначить обвиняемой 19 лет колонии общего режима.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля 2024 года возле одного из мусорных контейнеров в Перми было обнаружено в чемодане тело девятилетнего мальчика со следами насилия. Чемодан нашел на помойке мужчина без определенного места жительства, который открыл его и сразу обратился в полицию.

Внутри оказался труп ребенка с ножевыми ранениями и следом от удавки на шее. Женщина, которая принесла чемодан к мусорным контейнерам, попала на камеры видеонаблюдения. Позднее полиция опубликовала фотографию разыскиваемой за убийство девятилетнего сына в Перми женщины.