Киев, 18 марта, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Взрывы были слышны в нескольких районах Киева на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом 18 марта сообщил украинский телеканал «Новости. LIVE».

Иван Шилов ИА Регнум

Данные о месте взрывов и повреждениях отсутствуют. Онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины показывает, что в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории Украины. В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Ранее, ночью 12 марта, в Киеве, Харькове и Днепре прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля и в ночь на 1 марта сообщалось о взрывах в ряде украинских регионов, в том числе в Харькове, Киеве, Одессе и Одесской области, а также во временно оккупированном Вооруженными силами Украины Херсоне.