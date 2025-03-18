Москва, 18 марта, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в день старта международной акции «Сад памяти» обратился к ее организаторам и участникам, назвав мероприятие инициативой, объединяющей людей разных поколений.

Сергей Мальгавко/ТАСС

В текущем году акцию решено было посвятить 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. 18 марта ее открыли в городе-герое Севастополе.

«Важно, что эта благородная и по-настоящему вдохновляющая инициатива объединяет людей разных поколений. В память о погибших героях они высаживают в родных городах и посёлках молодые деревья, которые в будущем станут цветущими парками, садами, скверами», — указано в телеграмме главы государства на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что подобные массовые мероприятия объединяют общество вокруг вечных духовно-нравственных ценностей, прививают уважение к ратным страницам российской истории. Также они помогают беречь природное богатство и повышать общую экокультуру, добавил президент.

В заключение Путин пожелал всем причастным к акции успехов в их начинаниях.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году финальное мероприятие акции «Сад памяти» прошло 22 июня, в День памяти и скорби, на Поклонной горе в Москве. Участники зажигали памятные свечи, почтили память героев минутой молчания. У Музея Победы они высадили 20 памятных елей. Своё дерево в честь двух дедов-фронтовиков высадила директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Глава государства предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и вспомнить при этом также тех, кто защищал Родину в других войнах.