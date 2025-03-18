Москва, 18 марта, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Существенное укрепление рубля привело к резкому росту спроса на отдых за границей. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона» на основе Big Data в исследовании рынка туруслуг, проведенном совместно с сервисом «Слетать. ру».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Согласно данным исследования, во второй половине февраля вырос не только трафик на сайты туристических операторов и агрегаторов, но и количество бронирований туров — на 26% в сравнении с показателями за 1–12 февраля. Увеличилась и глубина продаж — сейчас россияне бронируют отдых как на предстоящий летний сезон, так и на осенние и зимние месяцы.

«Укрепление рубля напрямую влияет на стоимость туров и покупательский интерес к отдыху за рубежом. В текущей ситуации туристы могут сэкономить от 10% до 30% в зависимости от стоимости путешествия. Мы фиксируем и увеличение глубины продаж, клиенты все чаще приобретают туры с вылетом осенью или зимой», — рассказала руководитель международных проектов «Слетать. ру» Любовь Воронина.

Больше всего во второй половине февраля, относительно аналогичного периода 2024 года, вырос спрос на отдых в Китае в 4,7 раза и Вьетнаме — почти в 7 раз. Также россияне стали чаще бронировать туры в Египет — на 68%, Турцию — на 54%, на Мальдивы — на 49%, относительно показателей февраля 2024 года. При этом доля стран от общего числа бронирований составила 22% для Египта, 21% для Турции, 13% для Таиланда, 10% для ОАЭ. Годом ранее Турция возглавляла этот рейтинг, опережая Египет всего на 0,5%.

Для того чтобы по прилете на отдых сообщить близким о прибытии, вызвать такси до отеля или воспользоваться услугами банка, необходим мобильный интернет. В самых популярных у туристов странах «МегаФон» в тестовом режиме дает своим абонентам бесплатно 1 Гбайт интернета на срок до 12 часов. Это позволит решить важные вопросы и настроить необходимый пакет роуминга.

Чаще всего выбором страны для поездки озадачены женщины, они составили 55% аудитории. Примечательно и то, что в среднем они расходуют в 1,5 раза больше трафика, чем мужчины. Наиболее активно планируют отдых люди в возрасте 35–44 года, на их долю пришлось порядка 40% трафика.

«Экспертиза «МегаФона» в BigData позволяет нашим корпоративным клиентам выявлять новые тренды и вносить коррективы в свои бизнес-процессы. При этом анализ изменения трафика посещаемости интернет-ресурсов, профиля аудитории сайтов и структура интересов потребителя помогает бизнесу быстрее реагировать на изменения и принимать решения, опираясь на аналитические данные», — отметила директор департамента по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Екатерина Гаммель.