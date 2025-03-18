Иркутск, 18 марта, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Турист погиб в районе Байкала на Олхинском плато, пытаясь перепрыгнуть через узкую расщелину и упав с 30-метровой высоты. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Александр Рюмин/ТАСС

Отмечается, что два молодых человека и девушка гуляли по скальнику Витязь, однако 21-летний парень решил перепрыгнуть через узкую расщелину в скале. Поверхность оказалась скользкой, молодой человек поскользнулся, сорвался в пропасть и разбился насмерть.

Начальник отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Развожаев в свою очередь заявил, что в межсезонье на скальниках еще лежит снег, который постоянно подтаивает, вследствие чего поверхность покрывается ледяной коркой. Он отметил, что туристы осознанно идут на риск, гуляя по обледенелым скальникам.

21-летний парень погиб, сорвавшись со скалы в Прибайкалье

«Также хочу отметить, что даже однодневные пешие походы начального уровня без экстремальных восхождений требуют специального снаряжения, экипировки, а также физической подготовки», — приводятся его слова в Telegram-канале регионального главка МЧС.

Олхинское плато является одним из самых популярных мест для активного отдыха в регионе, оно находится между Иркутским водохранилищем, озером Байкал и рекой Иркут. Там расположены многочисленные скалы-останцы — скалистые столбы.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля мужчина сорвался со скального выступа Висячий камень в Уфе. В результате несчастного случая мужчина получил множественные травмы и переломы. Пострадавшего доставили в травматологический центр одной из городских больниц.