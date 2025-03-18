Иркутск, 18 марта, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Турист погиб в районе Байкала на Олхинском плато, пытаясь перепрыгнуть через узкую расщелину и упав с 30-метровой высоты. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Александр Рюмин/ТАСС

Отмечается, что два молодых человека и девушка гуляли по скальнику Витязь, однако 21-летний парень решил перепрыгнуть через узкую расщелину в скале. Поверхность оказалась скользкой, молодой человек поскользнулся, сорвался в пропасть и разбился насмерть.

Начальник отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Развожаев в свою очередь заявил, что в межсезонье на скальниках еще лежит снег, который постоянно подтаивает, вследствие чего поверхность покрывается ледяной коркой. Он отметил, что туристы осознанно идут на риск, гуляя по обледенелым скальникам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3953990" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> 21-летний парень погиб, сорвавшись со скалы в Прибайкалье

«Также хочу отметить, что даже однодневные пешие походы начального уровня без экстремальных восхождений требуют специального снаряжения, экипировки, а также физической подготовки», — приводятся его слова в Telegram-канале регионального главка МЧС.

Олхинское плато является одним из самых популярных мест для активного отдыха в регионе, оно находится между Иркутским водохранилищем, озером Байкал и рекой Иркут. Там расположены многочисленные скалы-останцы — скалистые столбы.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля мужчина сорвался со скального выступа Висячий камень в Уфе. В результате несчастного случая мужчина получил множественные травмы и переломы. Пострадавшего доставили в травматологический центр одной из городских больниц.