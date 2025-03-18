Москва, 18 марта, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Минфин РФ подготовит предложения по «большой приватизации». Об этом 18 марта заявил глава ведомства Антон Силуанов.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«У нас будет предложение по «большой приватизации». На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», — сообщил он на расширенном заседании коллегии Росимущества.

Отмечается, что министерству еще предстоит утвердить новые стратегии развития государственных компаний, чтобы увеличить их вовлеченность в реализацию национальных целей.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Силуанов также отмечал, что его ведомство предложило правительству список из примерно 30 крупных компаний для возможной приватизации с долей государства более 50%. В том же году глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ, подчеркнула, что нужно двигаться в сторону приватизации. Она добавила, что страна обладает активами, которые можно приватизировать «без ущерба стратегическим интересам». В этом вопросе ее поддержал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он добавил, что существует достаточное количество активов, которые используются неэффективно, а их передача бизнесу поможет ускорить рост экономики и расширит возможности для инвестиций.