Минфин подготовит проект «большой приватизации» в 2025 году
Москва, 18 марта, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Минфин РФ подготовит предложения по «большой приватизации». Об этом 18 марта заявил глава ведомства Антон Силуанов.
«У нас будет предложение по «большой приватизации». На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», — сообщил он на расширенном заседании коллегии Росимущества.
Отмечается, что министерству еще предстоит утвердить новые стратегии развития государственных компаний, чтобы увеличить их вовлеченность в реализацию национальных целей.
Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Силуанов также отмечал, что его ведомство предложило правительству список из примерно 30 крупных компаний для возможной приватизации с долей государства более 50%. В том же году глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ, подчеркнула, что нужно двигаться в сторону приватизации. Она добавила, что страна обладает активами, которые можно приватизировать «без ущерба стратегическим интересам». В этом вопросе ее поддержал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он добавил, что существует достаточное количество активов, которые используются неэффективно, а их передача бизнесу поможет ускорить рост экономики и расширит возможности для инвестиций.