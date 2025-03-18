Москва, 18 марта, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Отряд кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России примет участие в совместных учениях PASSEX в Аравийском море с Военно-морскими силами (ВМС) Пакистана. Об этом 18 марта сообщило Министерство обороны РФ.

Виталий Аньков/РИА Новости Корвет «Резкий»

«Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» Тихоокеанского флота примет участие в совместных военно-морских учениях PASSEX с ВМС Исламской Республики Пакистан», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что договоренность о проведении учений была достигнута при посещении российскими кораблями порта Карачи в Пакистане. При этом накануне командный состав отряда кораблей ВМФ РФ участвовал в конференции и официальных встречах с высшими офицерами пакистанских ВМС. В ходе нее военные моряки двух стран обсудили детали совместных маневров, а также обменялись памятными сувенирами и оставили записи в книгах почетных посетителей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3953988" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Корабли ВМФ России и ВМС Пакистана проведут военно-морские учения

Помимо этого, экипажи посетили корабли друг друга и провели экскурсии для гостей. Для офицеров ВМФ России на пакистанском корвете «Бабур» провели учения по борьбе за живучесть корабля.

«Учения PASSEX состоятся в акватории Аравийского моря в последний день пребывания российского отряда кораблей. В ходе учений корабли двух стран отработают задачи совместного маневрирования с привлечением палубных вертолетов, проведут тренировки по связи и другие элементы взаимодействия», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля в Восточно-Китайском море прошли учения отряда кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». В ходе них боевые расчёты обнаружили условные воздушные цели и уничтожили их зенитным артиллерийским огнём на безопасном от кораблей расстоянии.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 16 декабря 2024 года рассказал, что военное сотрудничество России в минувшем году охватило свыше 100 стран, несмотря на коллективные попытки Запада изолировать нашу страну. По его словам, за это время было проведено 21 международное учение и велось совместное патрулирование воздушного пространства.