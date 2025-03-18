Орел, 18 марта, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Орловской области к 15 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ЦОС ФСБ России

Установлено, что осужденный, являясь подписчиком Telegram-каналов украинских террористических организаций, в течение 2023–2024 годов переводил деньги на их нужды. Финансы использовались для закупки дронов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для украинских войск.

«Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный 2-м Западным окружным военным судом в отношении жителя Орловской области 1976 г. р., причастного к финансированию терроризма и государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ», — отметили в ЦОС ФСБ.

Суд приговорил мужчину к 15 годам заключения с ограничением свободы на срок 1 год и оштрафовал на 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля суд приговорил 49-летнего уроженца Севастополя Романа Григоряна к 12 годам колонии за финансирование украинской армии. Деньги на закупку безэкипажных морских дронов, беспилотников и бронированных средств он переводил, проживая в Испании. Силовики задержали мужчину, когда тот в феврале прошлого года вернулся в Севастополь для продажи своего имущества.

В Крыму суд рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Ялты, переводившей деньги на нужды украинской армии. В апреле 2023 года, находясь в Дублине, она со счёта в иностранном банке перевела деньги в поддержку организации, финансирующей ВСУ, зная, что деньги будут использованы для нанесения вреда ВС России.