Курск, 18 марта, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Украинских военных учат сдаваться в плен и не врать бойцам ВС России на допросах. Об этом сообщил военнопленный из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Колодий.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он рассказал, что попал на фронт после отбывания тюремного срока за разбой.

«Избил парня, забрал деньги, посадили в тюрьму на два года. Когда я вышел из тюрьмы, я приехал в свой родной город Щорс. Там меня поставили на учет, должен был год на учете быть. И поставили на учет в социальный центр. <…> В один момент я шел с работы, дошел до метро, сел на лавочку перекурить. Подошли два человека из ТЦК (территориального центра комплектования — аналога военкомата на Украине. — Прим. ред.) и два полицейских. Представились и спросили мои документы. Добровольно или не добровольно мы тебя заберем, в машину, и все», — объяснил Колодий на видео, которое 17 марта опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Он рассказал, что во время прохождения военной подготовки бойцам не только показывали, как вести себя в бою, но и объясняли, как вести себя в плену. Военный психолог советовал украинским военнослужащим в случае попадания в плен «вести себя спокойно и не впадать в панику». Он также рекомендовал не врать российским военным.

«По барабану, сдавайте всех. Врать смысла нет, все проверят. Никогда не говорите больше, чем спросили», — передал он слова психолога.

Взятый в плен украинский боец Иван Сова 12 декабря рассказал, что ВСУ перед отправкой в Курскую область советовали, чтобы военные выбирали самоубийство вместо плена, заявляя, что их якобы все равно убьют. Он также сообщил, что сослуживцы бросили его, когда он получил ранение. Помогли Сове только российские бойцы.

Ранее, 26 февраля, пленный военнослужащий ВСУ Александр Чумак рассказал, что на Украине военкомы без разбора насильно мобилизуют мужское население. Он рассказал, что под мобилизацию попадают даже бывшие пленные. Именно поэтому, признался Чумак, он боится обмена военнопленными между Москвой и Киевом. Он добавил, что в плену к украинским военным относятся хорошо: кормят, поят, дают помыться и покурить.