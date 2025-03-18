Госдума указала на неисполнение поручений Путина по бездомным животным
ГД указала на неисполнение правительством поручений Путина по бездомным животным
Москва, 18 марта, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Госдума отметила неисполнение поручений президента РФ Владимира Путина по бездомными животными. Об этом 18 марта стало известно из данных думской электронной базы.
«Государственная дума Федерального Собрания РФ отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента РФ по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», — сообщается в материале.
Отмечается, что депутаты запросили у правительства информацию о позиции органа по текущей ситуации и предложения по решению проблем с животными.
Как передавало ИА Регнум, 28 февраля на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, по которому предлагалось исключить из закона норму, когда бездомное животное после отлова, вакцинации и стерилизации выпускают обратно на улицу. Вместо этого группа депутатов предложила наделить власти регионов полномочиями на установление предельного срока содержания животных в приютах и по истечению этого срока — усыплять.
В том же месяце произошло несколько случаев нападения животных на людей. Так, 26 февраля в Сочи две домашние собаки напали на мальчика девяти лет. СК возбудил уголовное дело, а ребенка госпитализировали с разорванным лицом.
23 февраля случилась еще одна трагедия — в Ставрополе стая собак насмерть загрызла девятилетнюю девочку. Напавших животных держала на своем участке местная жительница. Против нее возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, а саму женщину арестовали на два месяца.