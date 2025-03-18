Москва, 18 марта, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Госдума отметила неисполнение поручений президента РФ Владимира Путина по бездомными животными. Об этом 18 марта стало известно из данных думской электронной базы.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Государственная дума Федерального Собрания РФ отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента РФ по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», — сообщается в материале.

Отмечается, что депутаты запросили у правительства информацию о позиции органа по текущей ситуации и предложения по решению проблем с животными.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, по которому предлагалось исключить из закона норму, когда бездомное животное после отлова, вакцинации и стерилизации выпускают обратно на улицу. Вместо этого группа депутатов предложила наделить власти регионов полномочиями на установление предельного срока содержания животных в приютах и по истечению этого срока — усыплять.

В том же месяце произошло несколько случаев нападения животных на людей. Так, 26 февраля в Сочи две домашние собаки напали на мальчика девяти лет. СК возбудил уголовное дело, а ребенка госпитализировали с разорванным лицом.

23 февраля случилась еще одна трагедия — в Ставрополе стая собак насмерть загрызла девятилетнюю девочку. Напавших животных держала на своем участке местная жительница. Против нее возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, а саму женщину арестовали на два месяца.