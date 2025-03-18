Свыше 350 палестинцев погибли в Газе при ударах ВВС Израиля
Al Arabiya: более 350 палестинцев погибли в Газе при ударах ВВС Израиля
Газа, Палестина, 18 марта, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Свыше 350 палестинцев погибли в результате ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в ночь на 18 марта по территории сектора Газа. Об этом 18 марта сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения палестинского анклава.
Уточняется, что порядка 180 человек из этого числа погибли в результате израильских налетов на административный центр анклава — город Газу. Помимо этого, еще как минимум 1 тыс. палестинцев были ранены.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия против радикального палестинского движения ХАМАС на территории Газы. Израильские военные нанесли массированные удары по объектам движения в анклаве.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 17 марта заявила, что Тель-Авив заранее уведомил администрацию президента США Дональда Трампа о будущих ударах по позициям ХАМАС в Газе. Она добавила, что глава Белого дома ясно дал понять, что все стремящиеся «терроризировать» США и Израиль силы «заплатят за свои действия».
В середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в Газе. Позднее, 2 марта, Тель-Авив согласился на предложение Вашингтона о временном прекращении огня в Газе на время религиозных праздников Рамадан и Песах.