Газа, Палестина, 18 марта, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Свыше 350 палестинцев погибли в результате ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в ночь на 18 марта по территории сектора Газа. Об этом 18 марта сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения палестинского анклава.

AP/TASS

Уточняется, что порядка 180 человек из этого числа погибли в результате израильских налетов на административный центр анклава — город Газу. Помимо этого, еще как минимум 1 тыс. палестинцев были ранены.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия против радикального палестинского движения ХАМАС на территории Газы. Израильские военные нанесли массированные удары по объектам движения в анклаве.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 17 марта заявила, что Тель-Авив заранее уведомил администрацию президента США Дональда Трампа о будущих ударах по позициям ХАМАС в Газе. Она добавила, что глава Белого дома ясно дал понять, что все стремящиеся «терроризировать» США и Израиль силы «заплатят за свои действия».

В середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в Газе. Позднее, 2 марта, Тель-Авив согласился на предложение Вашингтона о временном прекращении огня в Газе на время религиозных праздников Рамадан и Песах.