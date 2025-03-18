Аша, Челябинская область, 18 марта, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Власти Челябинской области ввели режим локальной чрезвычайно ситуации (ЧС) в городе Аше из-за подтопления. Об этом 18 марта сообщил глава Ашинского района Вадим Сергеев.

РИА Новости/Павел Львов

«Из-за образования затора в северной части реки Сим произошли подтопления в двух районах города Аша. Введен режим локального ЧС на ряде улиц города. На настоящий момент в зоне подтопления 26 домохозяйств», — написал он в Telegram-канале.

Также отмечается, что в гостинице «Аша» развернут пункт временного размещения, где пострадавшие от подтопления, помимо проживания, будут обеспечены горячим питанием и помощью социальных работников. Кроме того, чиновник обещает, что в ближайшее время специалисты приступят к ослаблению льда на тех участках, где образовались ледяные торосы.

Помимо этого, Сергеев призвал горожан воздержаться от посещения подтопленных территорий.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля президент России Владимир Путин провел встречу с участниками Совета безопасности РФ. На совещании обсуждалась подготовка к сезону паводков для минимизации их последствий.

В конце декабря 2024 года глава МЧС Александр Куренков заявил, что в 2025 году ряд российских регионов может оказаться в зоне паводка. По его словам, зачастую паводки настигают регионы европейской части страны, а также Башкирию, Чувашию, Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Новгородскую, Самарскую и Оренбургскую области.