Штат Джорджия, США, 18 марта, 2025, 10:21 — ИА Регнум. В штате Джорджия двухлетний ребенок выстрелил в брата-близнеца из найденного в доме пистолета. Об этом сообщило издание Metro со ссылкой на правоохранителей.

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Инцидент произошел 12 марта около полудня. Пострадавшего ребенка на вертолете экстренно доставили в больницу. Его состояние медики оценивают как стабильное.

«Неясно, какой именно пистолет использовался, кому он принадлежал и как двухлетний ребенок получил его в свои руки», — указано в материале.

Полиция пока не установила, был ли выстрел преднамеренным или случайным. Информация о том, где в этот момент находились родители, также не была озвучена. Уточняется, что правоохранители в течение нескольких часов проводили обыски внутри дома семейства.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года в Дагестане пятилетний мальчик получил смертельное ранение во время игры с братом. Семилетний ребенок выстрелил из пневматической винтовки. Республиканская прокуратура организовала проверку по факту происшествия.