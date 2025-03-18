Москва, 18 марта, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Россия не теряет надежды на возможное прекращение огня на Украине, но пока только видит атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свою территорию. Об этом 18 марта заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Илья Питалев/РИА Новости Дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

«Уже неделя прошла с момента предложения (президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии. — Прим. ред.). И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им (президенту РФ Владимиру Путину и Трампу. — Прим. ред.) надо говорить друг с другом», — уточнил Ушаков в беседе с «Коммерсантом».

Помощник российского лидера подчеркнул, что у Путина и Трампа был всего один телефонный разговор, который состоялся 12 февраля. Больше президенты двух стран не связывались.

«Единственный разговор был 12 февраля. А когда говорится «мы позвонили»… это что-то другое имеется в виду», — отметил Ушаков.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта по итогам переговоров США и Украины в Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России. Позже Путин заявил, что Москва поддерживает эту инициативу, но есть нюансы. Президент РФ высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где все еще присутствуют украинские бойцы. Пока непонятно, кто будет отдавать ВСУ приказы о прекращении огня на Украине. Путин подчеркнул, что это вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон.

При этом 11 марта ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, киевский режим направил на российскую столицу сотни БПЛА, из них 74 сбили на подлете к городу.

Путин и Трамп созванивались по телефону 12 февраля. Они обсуждали восстановление двусторонних отношений и тему Украины. Следующий разговор запланирован на 18 марта. Ключевой темой беседы будет разрешение конфликта на Украине.