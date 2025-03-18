Киев, 18 марта, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Украинские власти рассматривают возможность замены главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского после провала его подчиненных в приграничных районах Курской области. Об этом 18 марта заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский

«Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на курском направлении», — написал он в своем Telegram-канале.

Гончаренко уточнил, что на данный момент Мойсюк является заместителя украинского министра обороны.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что сейчас ВСУ пытаются удержать хотя бы три населенных пункта в курском приграничье. Он уточнил, что армия России продолжает наступать и частично уже зашла на территорию Сумской области.

Президент РФ Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой армии России. В ходе поездки глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в приграничье Курской области, полностью освободить регион и подумать о создании зоны безопасности на территории Сумской области.

Позднее, 13 марта, Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи. Российские войска также затем освободили населенные пункты Меловой и Подол. 15 марта были освобождены Рубанщина и Заолешенка, которые находятся в непосредственной близости от Суджи.